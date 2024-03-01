В Крыму 18-летнюю девушку насмерть сбила электричка

Трагедия произошла накануне вечером на перегоне станций Бахчисарай — Сирень. Машинист электропоезда Симферополь — Севастополь, заметив человека на путях, применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.
«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для установления обстоятельств произошедшего. Сотрудники полиции установили, что от полученных травм на месте происшествия скончалась 18-летняя жительница Севастополя», — говорится в сообщении.
В ходе опроса машинист железнодорожного состава рассказал, что девушка неожиданно выбежала на железнодорожные пути из-за расположенного рядом здания.
Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
В начале февраля в Ставропольском крае товарный состав столкнулся с легковым автомобилем на регулируемом переезде. В результате погибли три ребенка, находившиеся в авто.