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В Крыму 18-летнюю девушку насмерть сбила электричка

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма электропоезд насмерть сбил 18-летнюю жительницу Севастополя, сообщает пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте.
Источник: РИА "Новости"

Трагедия произошла накануне вечером на перегоне станций Бахчисарай — Сирень. Машинист электропоезда Симферополь — Севастополь, заметив человека на путях, применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для установления обстоятельств произошедшего. Сотрудники полиции установили, что от полученных травм на месте происшествия скончалась 18-летняя жительница Севастополя», — говорится в сообщении.

В ходе опроса машинист железнодорожного состава рассказал, что девушка неожиданно выбежала на железнодорожные пути из-за расположенного рядом здания.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В начале февраля в Ставропольском крае товарный состав столкнулся с легковым автомобилем на регулируемом переезде. В результате погибли три ребенка, находившиеся в авто.

РЖД
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