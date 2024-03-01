Под Новосибирском мальчик порезал сверстника ножом: родители заплатят штраф

«10-летний мальчик, находясь на игровой площадке одного из многоквартирных домов в Бердске, нанес ножевое ранения 12-летнему мальчику в область живота. Несовершеннолетний был госпитализирован в медицинское учреждение», — рассказали в ведомстве.