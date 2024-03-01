Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Под Новосибирском мальчик порезал сверстника ножом: родители заплатят штраф

НОВОСИБИРСК, 1 марта, ФедералПресс. В Бердске Новосибирской области родители 11-летнего школьника, который устроил поножовщину и порезал 12-летнего сверстника, заплатят штраф. Об этом сообщили в СУ СК по региону.
Источник: AP 2023

«10-летний мальчик, находясь на игровой площадке одного из многоквартирных домов в Бердске, нанес ножевое ранения 12-летнему мальчику в область живота. Несовершеннолетний был госпитализирован в медицинское учреждение», — рассказали в ведомстве.

По данным следствия, пострадавший ребенок получил рану живота, проникающую в брюшную полость. После этого родители обратились в суд и просили взыскать с обидчика 1 млн рублей.

Напомним, ранее двое подростков попытались убить сверстника под Новосибирском, но он выжил. Мальчика госпитализировали.