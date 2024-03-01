Под Новосибирском мальчик порезал сверстника ножом: родители заплатят штраф

«10-летний мальчик, находясь на игровой площадке одного из многоквартирных домов в Бердске, нанес ножевое ранения 12-летнему мальчику в область живота. Несовершеннолетний был госпитализирован в медицинское учреждение», — рассказали в ведомстве.
По данным следствия, пострадавший ребенок получил рану живота, проникающую в брюшную полость. После этого родители обратились в суд и просили взыскать с обидчика 1 млн рублей.
Напомним, ранее двое подростков попытались убить сверстника под Новосибирском, но он выжил. Мальчика госпитализировали.