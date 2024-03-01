Челябинец снимал на видео, как его брата убивают с особой жестокостью

В ходе распития спиртных напитков на почве возникшего конфликта 21-летний горожанин нанес оппоненту более 90 ударов руками и ногами по голове и телу. На просьбы потерпевшего прекратить избиение изверг не реагировал, применял к нему удушающие приемы и не менее трех раз прыгнул по животу.