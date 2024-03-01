Челябинец снимал на видео, как его брата убивают с особой жестокостью

Напомним, все произошло в ноябре 2023 года на улице Можайская (Калининский район).
В ходе распития спиртных напитков на почве возникшего конфликта 21-летний горожанин нанес оппоненту более 90 ударов руками и ногами по голове и телу. На просьбы потерпевшего прекратить избиение изверг не реагировал, применял к нему удушающие приемы и не менее трех раз прыгнул по животу.
Когда потерпевший перестал подавать признаки жизни, злоумышленник вытащил его на улицу и оставил без одежды. От полученных травм тот скончался.
Все происходящее по указанию убийцы снимал на телефон родной брат погибшего.
Суд признал челябинца виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшего, повлекшее по неосторожности смерть), назначил 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.