Малику Гайсину продлили домашний арест до 11 мая

Напомним, Малику Гайсину предъявлены обвинения по ч.1 ст. 201 (злоупотребление полномочиями), ч.4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и ч.1 ст. 160 УК РФ (присвоение). По данным следствия, Малик Гайсин принес ущерб заводу «Исеть» и Российской Федерации на общую сумму в размере более 385 млн руб.



В начале февраля Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил гражданский иск Генпрокуратуры о взыскании с Малика Гайсина 690,2 млн руб. в доход государства. С бизнесмена взыскали ущерб, который государство понесло из-за деятельности завода «Исеть», когда его возглавлял Малик Гайсин.



В частности, надзорный орган взыскал с него 58,7 млн руб. за упущенную выгоду завода в виде недопоставок изделий по госзаказам Минобороны РФ по 119 договорам на 23,5 тыс. изделий в 2022 году. Также с Малика Гайсина взыскали 232,1 млн руб. за то, что он злоупотребил полномочиями и не принял своевременных мер для взыскания займов и процентов с предприятия ООО «Уралтрейдконсалтинг». По сведениям прокуратуры, Малик Гайсин, будучи гендиректором «Исети», не вкладывал деньги в развитие и техническое перевооружение завода. В связи с этим с него взыскали 245,7 млн руб. на модернизацию оборудования и 153,7 млн руб. на реконструкцию очистных сооружений.