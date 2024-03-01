Напомним, Малику Гайсину предъявлены обвинения по ч.1 ст. 201 (злоупотребление полномочиями), ч.4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и ч.1 ст. 160 УК РФ (присвоение). По данным следствия, Малик Гайсин принес ущерб заводу «Исеть» и Российской Федерации на общую сумму в размере более 385 млн руб.
В начале февраля Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил гражданский иск Генпрокуратуры о взыскании с Малика Гайсина 690,2 млн руб. в доход государства. С бизнесмена взыскали ущерб, который государство понесло из-за деятельности завода «Исеть», когда его возглавлял Малик Гайсин.
В частности, надзорный орган взыскал с него 58,7 млн руб. за упущенную выгоду завода в виде недопоставок изделий по госзаказам Минобороны РФ по 119 договорам на 23,5 тыс. изделий в 2022 году. Также с Малика Гайсина взыскали 232,1 млн руб. за то, что он злоупотребил полномочиями и не принял своевременных мер для взыскания займов и процентов с предприятия ООО «Уралтрейдконсалтинг». По сведениям прокуратуры, Малик Гайсин, будучи гендиректором «Исети», не вкладывал деньги в развитие и техническое перевооружение завода. В связи с этим с него взыскали 245,7 млн руб. на модернизацию оборудования и 153,7 млн руб. на реконструкцию очистных сооружений.
Малику Гайсину продлили домашний арест до 11 мая
Напомним, Малику Гайсину предъявлены обвинения по ч.1 ст. 201 (злоупотребление полномочиями), ч.4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и ч.1 ст. 160 УК РФ (присвоение). По данным следствия, Малик Гайсин принес ущерб заводу «Исеть» и Российской Федерации на общую сумму в размере более 385 млн руб.