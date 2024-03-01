Бастрыкин заинтересовался нарушением жилищных прав нижегородской семьи

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушении жилищных прав нижегородской семьи. Об этом сообщает информационные центр СК России.
Жительница Нижегородской области обратилась к Александру Бастрыкину по вопросу нарушения жилищных прав ее малоимущей семьи. В 2015 году семья лишилась дома из-за пожара. И уже восемь лет они стоят на учете, как нуждающиеся в предоставлении жилья по договору социального найма. За все восемь лет им предложили переехать в общежитие без ремонта, но семья от этого отказалась. На данный момент нижегородцы вынуждены снимать жилье за свой счет.
Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину проверить эту информацию и доложить о результатах проверки.
Ранее сообщалось, что председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался нижегородской треш-стримершей, которая на камеру оскорбляет своего сына.