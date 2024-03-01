Бастрыкин заинтересовался нарушением жилищных прав нижегородской семьи

Жительница Нижегородской области обратилась к Александру Бастрыкину по вопросу нарушения жилищных прав ее малоимущей семьи. В 2015 году семья лишилась дома из-за пожара. И уже восемь лет они стоят на учете, как нуждающиеся в предоставлении жилья по договору социального найма. За все восемь лет им предложили переехать в общежитие без ремонта, но семья от этого отказалась. На данный момент нижегородцы вынуждены снимать жилье за свой счет.