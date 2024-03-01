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В Белгородской области сбили беспилотник

БЕЛГОРОД, 1 мар — РИА Новости. ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над селом Новая Деревня Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Источник: © РИА Новости

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал он.

Гладков добавил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

По информации Минобороны, дрон сбили около 12:00 мск.

Утром военное ведомство сообщало, что ночью силы ПВО перехватили три украинских беспилотника над Нижегородской областью и уничтожили один над Белгородской.

Как уточнил глава нижегородского Дзержинска Иван Носков, БПЛА безуспешно пытались атаковать территорию промзоны в городе.

ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.