В Белгородской области сбили беспилотник

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал он.
Гладков добавил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
По информации Минобороны, дрон сбили около 12:00 мск.
Утром военное ведомство сообщало, что ночью силы ПВО перехватили три украинских беспилотника над Нижегородской областью и уничтожили один над Белгородской.
Как уточнил глава нижегородского Дзержинска Иван Носков, БПЛА безуспешно пытались атаковать территорию промзоны в городе.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.