«В интересах Украины»: четыре жителя Башкирии совершали диверсии на железной дороге

В Башкирии перед судом предстанут 16-летний и трое взрослых обвиняемых в поджогах на железной дороге. Об этом рассказала пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Правоохранителям удалось установить, что прошлой весной, днем 12 марта, обвиняемые с целью совершения диверсии с помощью легковоспламеняющейся жидкости подожгли релейный железнодорожный шкафа на перегоне Карламан-Приуралье в Кармаскалинском районе республики. Кроме этого, в тот же день они попытались поджечь релейный шкаф на перегоне Уршак-Кабаково Куйбышевской железной дороги в Уфе. Злоумышленников задержали сотрудники ФСБ и МВД.
Следователи утверждают, что инструкции по тому, как и где совершить поджоги, диверсанты получили через мессенджер от лица, который действовал в интересах Украины. За поджоги им обещали денежное вознаграждение, которое лишь частично получил только один из злоумышленников.
В отношении поджигателей возбуждено уголовное дело по статье «Совершение поджога, направленного на разрушение объекта транспортной инфраструктуры и транспортных средств, повлекшее причинение значительного имущественного ущерба». Из-за действий обвиняемых был причинен ущерб в более чем 350 тысяч рублей, который в ходе следствия ими был частично возмещен. Для обеспечения полного возмещения причиненного вреда на их имущество арестовали.
— Следователями проведен комплекс необходимых следственных действий, собрана доказательная база, проведен ряд экспертиз, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщает СК.