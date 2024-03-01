В Воронеже в «Сапогах Петра» неизвестные хулиганы оставили разбитые яйца

Вот не дают покоя вандалам «Петровские сапоги» на проспекте Революции в Воронеже. Еще не успели чиновники восстановить повторно отломанную у арт-объекта шпору, как кто-то решил приготовить в ботфортах яичницу, разбив в них сырое яйцо.
В мэрии оперативно отреагировали на выходку хулиганов и привели скульптуру в порядок.
— Не делайте так, не отвлекайте силы муниципалитета на очистку городских объектов, которые можно было бы не очищать, если их бы специально не испачкали, — прокомментировали инцидент в пресс-службе горадминистрации.
Напомним, раньше «Комсомолка» сообщала, что комбинат благоустройства Ленинского района по обращению горожан отмыл от птичьего помета памятник Виталию Воротникову.