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В Воронеже в «Сапогах Петра» неизвестные хулиганы оставили разбитые яйца

Арт-объект уже привели в порядок.
Источник: "Защита культурного наследия Воронежа" в соцсети "Вконтакте"

Вот не дают покоя вандалам «Петровские сапоги» на проспекте Революции в Воронеже. Еще не успели чиновники восстановить повторно отломанную у арт-объекта шпору, как кто-то решил приготовить в ботфортах яичницу, разбив в них сырое яйцо.

В мэрии оперативно отреагировали на выходку хулиганов и привели скульптуру в порядок.

— Не делайте так, не отвлекайте силы муниципалитета на очистку городских объектов, которые можно было бы не очищать, если их бы специально не испачкали, — прокомментировали инцидент в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, раньше «Комсомолка» сообщала, что комбинат благоустройства Ленинского района по обращению горожан отмыл от птичьего помета памятник Виталию Воротникову.

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