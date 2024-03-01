Более 1,5 млн рублей перевел мошенникам воронежский чиновник

После этого мужчине стали звонить лже-следователи и лже-безопасники. Они убедили чиновника помочь в поимке мошенников, оформляющих кредиты на граждан. Якобы один из таких займов пытаются оформить и на имя потерпевшего. Далее более суток с мужчиной на связи была лже-сотрудница РосФинМониторинга.