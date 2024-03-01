Более 1,5 млн рублей перевел мошенникам воронежский чиновник

Очередной жертвой аферистов стал работник органов местного самоуправления в Воронеже. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону 1 марта.
61-летний чиновник поверил сообщению в мессенджере с неизвестного номера, но с фотографией своего начальника. Тот якобы предупреждал, что на работе спецслужбы проводят проверку и надо оказать содействие правоохранителям.
После этого мужчине стали звонить лже-следователи и лже-безопасники. Они убедили чиновника помочь в поимке мошенников, оформляющих кредиты на граждан. Якобы один из таких займов пытаются оформить и на имя потерпевшего. Далее более суток с мужчиной на связи была лже-сотрудница РосФинМониторинга.
В итоге он оформил на свое имя кредит и перевел деньги на неизвестные реквизиты. Ущерб составил более 1,5 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».