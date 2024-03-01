В Пермском крае простились с погибшим на СВО Дмитрием Осиповым

Прощание с Дмитрием Осиповым, погибшим на СВО, прошло в Пермском крае 1 марта, сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте» глава Чусовского городского округа Сергей Белов.
Дмитрий родился в посёлке Скальный Чусовского района в 1993 году. С 2013 по 2015 год служил по контракту в Пермском военном институте внутренних войск МВД. 21 февраля 2024 года он погиб на специальной военной операции.
«Дмитрий честно и беззаветно исполнил воинский долг, отдал жизнь, во имя безопасности нашей страны, за мирное и свободное будущее нашего народа. Он показал пример мужества, героизма, стойкости и самоотверженности, до самых последних минут сохраняя верность присяге», — подчеркнул глава округа.