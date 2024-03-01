ВС РФ отразили за неделю семь атак штурмовых групп ВСУ в районе Работино

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Российские войска отразили за неделю на херсонском направлении семь атак штурмовых групп ВСУ и Нацгвардии Украины в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.