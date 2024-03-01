Средства ПВО РФ за неделю сбили 35 снарядов HIMARS и 639 БПЛА ВСУ

В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 575 самолетов, 267 вертолетов, 13 862 беспилотных летательных аппарата, 475 зенитных ракетных комплексов, 15 304 танка и других боевых бронированных машин, 1 227 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8 242 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19 236 единиц специальной военной автомобильной техники.