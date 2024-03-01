Российские военные взяли под контроль три поселка на Авдеевском направлении

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск “Центр” освободили населенные пункты Ласточкино, Северное, Петровское Донецкой народной республики и продолжили продвижение в западном направлении», — говорится в сводке министерства за неделю.
По данным ведомства, во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 23-й, 24-й, 53-й, 61-й, 110-й механизированных, 59-й мотопехотной и 3-й штурмовой бригад ВСУ, а также 103-й и 107-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Нетайлово, Очеретино, Майорск и Розовка ДНР.
«Также отражены 48 контратак штурмовых групп в районах населенных пунктов Новгородское, Ленинское, Тоненькое, Орловка и Первомайское Донецкой народной республики. За неделю на данном направлении противник потерял свыше 2600 военнослужащих, 23 танка, в том числе Abrams производства США, 45 боевых бронированных машин, 83 автомобиля, а также 26 орудий полевой артиллерии», — сообщили в Минобороны.