Российские военные взяли под контроль три поселка на Авдеевском направлении

По данным ведомства, во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 23-й, 24-й, 53-й, 61-й, 110-й механизированных, 59-й мотопехотной и 3-й штурмовой бригад ВСУ, а также 103-й и 107-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Нетайлово, Очеретино, Майорск и Розовка ДНР.