Пятеро жителей Башкирии обвиняются в похищении человека, разбое и вымогательстве

В августе 2023 года пятеро мужчин под надуманным предлогом обвинения двоих молодых людей в совершении преступления против половой неприкосновенности двух девушек, решили вымогать у них крупную сумму денег.
Они похитили 34-летнего потерпевшего, вывезли в безлюдное место, где избили его слесарной монтировкой и бейсбольной битой, требуя полмиллиона рублей.
Аналогичным образом они похитили 17-летнего потерпевшего и вымогали у него 1,5 млн рублей. В последующем один из потерпевших обратился в правоохранительные органы.
Фигурантов преступной группы задержали. Они заключены под стражу. В настоящее время с обвиняемыми проводятся дальнейшие следственные действия.