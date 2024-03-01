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Пятеро жителей Башкирии обвиняются в похищении человека, разбое и вымогательстве

В Башкирии предъявлено обвинение пятерым участникам преступной группы в возрасте от 27 до 39 лет. Об этом сообщает следственный комитет РБ.

В августе 2023 года пятеро мужчин под надуманным предлогом обвинения двоих молодых людей в совершении преступления против половой неприкосновенности двух девушек, решили вымогать у них крупную сумму денег.

Они похитили 34-летнего потерпевшего, вывезли в безлюдное место, где избили его слесарной монтировкой и бейсбольной битой, требуя полмиллиона рублей.

Аналогичным образом они похитили 17-летнего потерпевшего и вымогали у него 1,5 млн рублей. В последующем один из потерпевших обратился в правоохранительные органы.

Фигурантов преступной группы задержали. Они заключены под стражу. В настоящее время с обвиняемыми проводятся дальнейшие следственные действия.