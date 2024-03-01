В Ростовской области осудили бывшего главного архитектора Батайска

В Ростовской области бывшего главного архитектора Батайска осудили по статье «Превышение полномочий» (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сегодня, 1 марта, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по региону.
— Экс-чиновник получил 2 года колонии-поселения. Приговор пока не вступил в законную силу, — говорится на сайте СК.
По данным следствия, в 2018 году подозреваемый разрешил ввести в эксплуатацию на улице Нефтегорской жилой дом с квартирами для детей-сирот. Позже оказалось, что жилье имело «существенные строительные недостатки».
Добавим, в пресс-службе судов Ростовской области уточнили, что подсудимый не признал свою вину на слушаниях.