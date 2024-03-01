Осужденный экс-глава минстроя Башкирии подал жалобу на приговор

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в июне 2023 года Ленинский райсуд Уфы признал экс-министра виновным в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) при приемке очистных сооружений в Кумертау в 2017 году. Месяц спустя Октябрьский райсуд установил, что Рамзиль Кучарбаев превысил должностные полномочия при заключении 50 госконтрактов на строительство соцобъектов на общую сумму 2,1 млрд руб.



По совокупности обвинений подсудимый был приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. В январе этого года Верховный суд республики снизил наказание до семи с половиной лет.



Дата рассмотрения жалобы в Шестом кассационном суде общей юрисдикции еще не назначена.