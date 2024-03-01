ВСУ за неделю потеряли до 890 человек на Южнодонецком направлении

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск “Восток” улучшили положение по переднему краю и отразили семь атак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Марфополь Запорожской области, Новодонецкое и Шевченко Донецкой народной республики», — говорится в сводке российского военного ведомства за период с 24 февраля по 1 марта.
Кроме того, ВС РФ нанесли поражение подразделениям 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 108-й, 121-й, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах Водяного, Угледара, Урожайного, Старомайорского и Ровнополя в ДНР, а также Луговского в Запорожской области.
«Потери ВСУ составили до 890 военнослужащих, три танка, шесть боевых бронированных машин, 28 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии», — добавили в МО РФ.