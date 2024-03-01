ВСУ за неделю потеряли до 890 человек на Южнодонецком направлении

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие за неделю улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении и отразили семь атак украинских штурмовых групп, потери Киева составили до 890 солдат и три танка, сообщили в Минобороны РФ.