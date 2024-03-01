«Он ее толкнул — она упала»: геймера вновь признали виновным в смерти 5-летней падчерицы

«Я был с ребенком дома. Она писалась по ночам, мы ее от этого лечили после того, как забрали из неблагополучной семьи Анастасии. Поднимали часа в три. Когда она проснулась, я играл на компьютере, переписывался с друзьями. Я сказал ей: “Солнышко, иди в туалет”. А потом надел наушники и дальше сел играть. Затем услышал глухой удар сзади. Обернулся и увидел, как она лежит на полу с закатанными глазами. Моя единственная вина, что я не сразу вызвал скорую помощь. Я взял ее на руки, положил на кровать. Она пришла в себя и заснула», — говорил в суде Рыжков.