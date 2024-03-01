«Он ее толкнул — она упала»: геймера вновь признали виновным в смерти 5-летней падчерицы

Ленинский суд Екатеринбурга в третий раз признал виновным 29-летнего Константина Рыжкова. Любитель компьютерных игр находится под стражей с начала 2022 года, его обвиняют в избиении до смерти маленькой падчерицы. По версии следствия, 29 января Рыжков несколько раз ударил дочку сожительницы ремнем. Якобы ребенок мешал Константину играть.
— Это выводило его из себя, и он стал давать волю рукам, иногда прибегая и к ремню «в воспитательных целях», — отмечали в УМВД. — Все накопившееся недовольство на девочку однажды переросло в очередной приступ агрессии, который и привел к трагическому финалу.
В октябре 2022 года суд приговорил отчима к 8 годам и 6 месяцам заключения. А после пересмотра дела — к 8 годам и 4 месяцам в колонии строгого режима. Но и этот вердикт был отменен.
1 марта 2024 года Ленинский суд назначил Константину Рыжкову наказание в виде 8 лет и 3 месяцев (часть 4 статьи 111 УК). Защита намерена вновь обжаловать решение первой инстанции и добиться оправдательного приговора.
— Считаю, что правосудие не смогло преодолеть резонанс этого дела, — заявил в разговоре с «КП-Екатеринбург» адвокат Олег Космарев. — Во время нашей второй апелляции был приглашен эксперт, который указал, что характер травм не соответствует тому, что вменяют Константину. И что же сделало следствие?! Они, не проводя новых следственных действий, в обвинительное заключение добавляют еще один удар. Суд вновь не принял во внимание позицию Рыжкова. Он ее толкнул — она упала. В этом он признавался с самого начала.
Стоит напомнить, что осенью 2022 года Константин Рыжков рассказал, при каких обстоятельствах погибла девочка. Тогда он не говорил о том, что толкнул ее.
«Я был с ребенком дома. Она писалась по ночам, мы ее от этого лечили после того, как забрали из неблагополучной семьи Анастасии. Поднимали часа в три. Когда она проснулась, я играл на компьютере, переписывался с друзьями. Я сказал ей: “Солнышко, иди в туалет”. А потом надел наушники и дальше сел играть. Затем услышал глухой удар сзади. Обернулся и увидел, как она лежит на полу с закатанными глазами. Моя единственная вина, что я не сразу вызвал скорую помощь. Я взял ее на руки, положил на кровать. Она пришла в себя и заснула», — говорил в суде Рыжков.
Напомним, что в конце 2023 года Свердловский областной суд приговорил к 17 годам заключения Романа Большакова, который задушил дочку своей девушки.