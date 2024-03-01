Мошенники стали запугивать свердловчан статьей о госизмене

В Свердловской области мошенники придумали новую схему обмана. Лжесотрудники ФСБ запугивают уральцев статьей о госзимене. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил юрист Сергей Барсуков.
— Ко мне обратилась давняя клиентка, ее возраст около 40 лет. Рассказала, что ее мужа вызванивали по видеосвязи сотрудники ФСБ. Предупреждали, что якобы он перевел деньги на Украину. И сообщили, что у него будет статья о госизмене, — рассказал юрист Сергей Барсуков.
Сам испуганный мужчина уже успел уехать в банк, чтобы оформить кредит. После этих заявлений Сергей Барсуков сообщил женщине, что звонившие — мошенники.
— Женщина приехала в банк, а ее супруг, к счастью, не успел оформить кредит. Испуганный мужчина заблокировал все номера, с которых ему звонили неизвестные. А также удалил мессенджер. Так, семья чуть не потеряла два миллиона рублей из бюджета, — говорит юрист.