Мошенники стали запугивать свердловчан статьей о госизмене

— Женщина приехала в банк, а ее супруг, к счастью, не успел оформить кредит. Испуганный мужчина заблокировал все номера, с которых ему звонили неизвестные. А также удалил мессенджер. Так, семья чуть не потеряла два миллиона рублей из бюджета, — говорит юрист.