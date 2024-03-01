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Огромный провал образовался на территории Нижегородской ярмарки

Требуется ремонт инженерных сетей.

На территории Нижегородской ярмарки, неподалеку от автобусной остановки, образовался огромный провал. Как сообщает «Открытый Нижний» со ссылкой на представителей территории, это связано с ветхими инженерными коммуникациями.

Провал образовался утром 1 марта. Яму уже огородили сигнальной лентой. После ремонта инженерных коммуникаций территорию благоустроят.

Напомним, осенью 2023 года на пешеходной части улицы Большой Покровской в Нижнем Новгороде из-за коммунальной аварии также появился огромный провал.

ЖКХ