Огромный провал образовался на территории Нижегородской ярмарки

На территории Нижегородской ярмарки, неподалеку от автобусной остановки, образовался огромный провал. Как сообщает «Открытый Нижний» со ссылкой на представителей территории, это связано с ветхими инженерными коммуникациями.
Провал образовался утром 1 марта. Яму уже огородили сигнальной лентой. После ремонта инженерных коммуникаций территорию благоустроят.
Напомним, осенью 2023 года на пешеходной части улицы Большой Покровской в Нижнем Новгороде из-за коммунальной аварии также появился огромный провал.