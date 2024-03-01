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В Ростовской области на М-4 «Дон» образовалась большая пробка

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» образовалась большая пробка 1 марта.

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» образовалась большая пробка 1 марта. Протяженность затора под городом Шахты составляет около 10 километров.

Водителя стоят в сторону столицы Дона от поселка Аютинского до поселка Майского. Скорость транспортных средств на участке составляет около семи километров в час.

— Нахожусь в пробке уже больше часа. Конца и края затора не видно, лишь бы ночь на трассе не провести, — рассказал один из водителей.

Автомобилистов, которые не попали в дорожную ловушку, просят продумать пути объезда.