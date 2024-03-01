Пассажир самолета ввез в Самарскую область опасного вредителя

В самарском аэропорту «Курумоч» у пассажира из Республики Узбекистан в ручной клади нашли подкарантинную продукцию. Речь идет о фасоли, в которой были личинки насекомого-вредителя — зерновки рода Callosabruchus.
— Образцы ввозимой продукции направили в лабораторию, там подтвердили наличие живых особей карантинного вредного насекомого. Такие зерновки являются одними из самых опасных вредителей таких культур, как горох, соя, нут, маш и др., — сообщили в Россельхознадзоре Саратовской и Самарской областей.
Отмечается, что есть высокий фитосанитарный риск распространения зерновки по территории РФ. Личинки и куколки находятся внутри семян, поэтому могут перевозиться из одной страны в другую как с посевным материалом, так и с товарными партиями.
В результате продукцию изъяли и уничтожили под контролем специалистов управления Россельхознадзора.