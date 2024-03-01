В Алматы бетономешалка собрала в «гармошку» шесть машин

В пресс-службе полиции Алматы уточнили, что данное дорожно-транспортное происшествие произошло в 12:05 в Ауэзовском районе.
«Водитель бетономешалки Shacman, следуя по улице Саина в северном направлении южнее улицы Жандосова, предварительно, из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с шестью транспортными средствами».
Также сказано, что пассажир одной из машин обратилась за медицинской помощью.
«Данный факт расследуется сотрудниками управления полиции Ауэзовского района. Другие обстоятельства выясняются».
29 февраля 2024 года возле международного аэропорта Актау произошло дорожно-транспортное происшествие. Но уже с участием служебной машины. Тогда сообщалось, что машина снесла столб освещения и вылетела на встречную дорогу.