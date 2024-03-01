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В Алматы бетономешалка собрала в «гармошку» шесть машин

1 марта 2024 года водитель бетономешалки Shacman собрал «гармошку» из автомобилей, нарушив правила дорожного движения. В полиции города рассказали подробности происшествия, сообщает Zakon.kz.
Источник: Zakon.kz

В пресс-службе полиции Алматы уточнили, что данное дорожно-транспортное происшествие произошло в 12:05 в Ауэзовском районе.

«Водитель бетономешалки Shacman, следуя по улице Саина в северном направлении южнее улицы Жандосова, предварительно, из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с шестью транспортными средствами».

Пресс-служба ДП Алматы

Также сказано, что пассажир одной из машин обратилась за медицинской помощью.

«Данный факт расследуется сотрудниками управления полиции Ауэзовского района. Другие обстоятельства выясняются».

Пресс-служба ДП Алматы

29 февраля 2024 года возле международного аэропорта Актау произошло дорожно-транспортное происшествие. Но уже с участием служебной машины. Тогда сообщалось, что машина снесла столб освещения и вылетела на встречную дорогу.