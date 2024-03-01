«Поезжайте через два километра, может, там заселят»: в Самарской области участника СВО не пустили в гостиницу без паспорта

Волонтеры из Татарстана, которые везли гуманитарную помощь в Донецк, взяли с собой военнослужащего, у которого закончился отпуск. На ночевку решили остановиться в Сызрани. Заехали в придорожную гостиницу «Гараж». Но администратор отеля отказала им в заселении, так как, по ее словам, получила распоряжение от начальства — непускать тех, кто без паспорта. Доводы, что у военнослужащего и не должно быть с собой паспорта по уставу, а документ ему заменяет военный билет, не подействовали.