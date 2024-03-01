«Аэрофлот» заявил, что смерть мопса Фрэнка не связана с условиями в самолете

О гибели мопса Фрэнка «Фонтанке» сообщили его владельцы вечером 29 февраля. Они рассказали, что перед перелетом из Пхукета в Петербург он был бодр и здоров, а по прибытии его нашли уже окоченевшим и холодным. Ветеринар после осмотра сказал, что животное, вероятно, умерло за несколько часов до возвращения владельцам.