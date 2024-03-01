«Аэрофлот» заявил, что смерть мопса Фрэнка не связана с условиями в самолете

Компания уверена, что багажный отсек, где пес находился во время перелета Пхукет — Петербург 23 февраля, был обеспечен отоплением. В таком случае собака не могла умереть от холода, как предположили хозяева. Однако именно мопсы плохо переносят авиаперелеты, и причиной смерти могли стать особенности породы — считают в компании.
«На протяжении всего полета в багажном отсеке, где размещалась переноска с мопсом, поддерживалась температура 21−22 ℃, выставленная и поддерживаемая командиром воздушного судна, о чем свидетельствуют данные объективного контроля. По прилете никаких внешних повреждений переноски не выявлено. Авиакомпания дополнительно обратилась к операторам аэропортов для получения подробной информации обо всех этапах транспортировки животного на борт и с борта самолета, запрошена информация об условиях нахождения животного в аэропорту непосредственно перед вылетом».
В компании подчеркивают, что мопсы относятся к брахицефальным породам, которые не рекомендовано перевозить на самолете из-за физиологических особенностей. «Аэрофлот» принимает для транспортировки мопсов и других собак-брахицефалов по многочисленным просьбам их владельцев, но предупреждает о рисках авиаперелета для них. Авиакомпания рекомендует внимательно читать информацию на своем сайте перед полетом.
За 2023 год на рейсах «Аэрофлота» без последствий перевезли более 135 тысяч животных, из них более 37 тысяч в багажном отсеке — отмечают в компании.
«Авиакомпания сожалеет о случившемся с Фрэнком. Все задействованные службы авиакомпании с повышенным вниманием и заботой относятся к перевозке животных, осуществляют меры контроля за их транспортировкой службами аэропорта, понимая, что для животного перелет является стрессом».
О гибели мопса Фрэнка «Фонтанке» сообщили его владельцы вечером 29 февраля. Они рассказали, что перед перелетом из Пхукета в Петербург он был бодр и здоров, а по прибытии его нашли уже окоченевшим и холодным. Ветеринар после осмотра сказал, что животное, вероятно, умерло за несколько часов до возвращения владельцам.