В Самарканде столкнулись три автомобиля

По данным пресс-службы УБДД УВД Самаркандской области, ДТП произошло днем 29 февраля на улице Дагбидская в Самарканде. Отмечается, что столкнулись автомобили Damas, BMW и Cobalt.
Сообщается, что в результате аварии пассажир Damas получил травмы, он обратился за помощью к врачам. После оказания первой медицинской помощи пострадавшего отпустили домой. Повреждены также все автомобили.
В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.
Напомним, что вчера также произошла страшная авария в Ташкенте — Tracker на бешеной скорости врезался в пассажирский автобус. Легковушку разорвало в клочья, ее водитель скончался.