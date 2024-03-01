Минчанин чужой картой 15 раз оплатил продукты и алкоголь в магазинах

Житель Минска чужой банковской картой расплатился 15 раз за продукты и алкоголь. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
По информации ведомства, в Центральное РУВД Минска обратился мужчина. Он сообщил, что потерял банковскую карту, с которой позднее было списано более 150 рублей. Сотрудники милиции установили, что банковской картой пользовался 54-летний житель Минска.
«Фигурант расплатился чужой картой 15 раз в различных торговых точках Минска, приобретая продукты питания и алкоголь», — рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении говорится, что задержанный рассказал, что карточку нашел на улице и принял решение ей воспользоваться. В отношении минчанина заведено уголовное дело за хищение имущества путем модификации компьютерной информации.