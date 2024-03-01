В Челябинске отдали под суд пятерых теневых банкиров, они похитили около 9 млн

Сообщается, что Главным следственным управлением областного полицейского Главка расследовались дела о незаконной банковской деятельности, создании фиктивных юридических лиц и мошенничестве.
Как следует из материалов, обвиняемые создали восемь подконтрольных организаций, зарегистрировали их на подставных лиц. Используя эти фирмы, осуществляли банковскую деятельность без регистрации и специального разрешения (лицензии), обналичивали денежные средства юридических лиц, получая за это определенный процент.
«Фигуранты, зная об особенностях банковского взаимодействия, перечисляли со счета одной кредитной организации денежные средства в другую, затем переводили их на третьи счета или обналичивали. После чего приходили в финансовую компанию, со счета которой совершено перечисление, с фиктивным договором займа и требовали перевести сумму задолженности на другой счет», — прокомментировали детали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Поскольку исполнительные документы о взыскании долга имеют приоритет, банк перечислял деньги по требованию. Когда банк-получатель, со счета которого «ушли» деньги на третьи счета, направлял требование возместить потраченные им суммы, вскрывалась правда, что средства переведены дважды. Таким образом, подельники похитили у финансовой организации порядка 9 млн рублей.
Преступления совершались пятью участниками организованной группы. Их противоправная деятельность была пресечена оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного Главка полиции совместно с коллегами из УФСБ.
Дело будет слушаться в Советском райсуде.