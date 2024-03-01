В Челябинске отдали под суд пятерых теневых банкиров, они похитили около 9 млн

«Фигуранты, зная об особенностях банковского взаимодействия, перечисляли со счета одной кредитной организации денежные средства в другую, затем переводили их на третьи счета или обналичивали. После чего приходили в финансовую компанию, со счета которой совершено перечисление, с фиктивным договором займа и требовали перевести сумму задолженности на другой счет», — прокомментировали детали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.