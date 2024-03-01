В Самарской области с должников взыскали 1,5 млн рублей за неуплату штрафов

С 12 по 21 февраля в Самарской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». По результатам мероприятий исполнено 911 постановлений на сумму более 1,5 миллионов рублей за неуплату административных штрафов.
— В ходе рейдов полицейские и судебные приставы проверяли места проживания и работы должников. За несвоевременную оплату штрафов к административной ответственности привлекли 446 жителей региона, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
За это им назначили штрафы в двойном размере ранее неуплаченного, а также административные аресты. Так, жителя Волжского района арестовали на 15 суток из-за того, что он не заплатил 500 рублей за потребление алкоголя в запрещенных местах.
Житель Комсомольского района Тольятти тоже не оплатил штраф в размере 730 рублей за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Суд назначил мужчине 40 часов обязательных работ.