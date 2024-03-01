Кэтфишинг: мошенники придумали новый способ обмана работающих граждан

Затем узнают данные начальника своей жертвы, создают его фейковый аккаунт и начинают «развод». Как не попасться на уловки преступников, объясняет «Царьград Новосибирск».
«Преступники могут звонить в бухгалтерию с требованием срочно перевести деньги на тот или иной счет. Или предупредить любого сотрудника о предстоящем звонке из ФСБ», — пишет источник.
Так, одна из жертв получила сообщение от двойника своего шефа с вопросом, связывался ли с ней представитель ФСБ. Вскоре поступил звонок от «сотрудника ведомства». Он настоял на разговоре без свидетелей и сообщил, что занимается проверкой организации по факту хищения персональных данных сотрудников. Злоумышленник отметил, что в качестве подозреваемых рассматриваются сотрудники бухгалтерии, отдела кадров и руководство.
Если жертва не соглашается, ей угрожают увольнением или даже личной встречей с силовыми структурами.
«Специалисты отмечают: если вам тоже поступают такие звонки и сообщения, проверьте их на грамматические ошибки и неправильное использование профессиональных терминов. Также следует проверить номер телефона якобы начальника и попытаться связаться с ним с другого номера», — пишет портал.
Также помогают защититься от мошенников антивирусное ПО на смартфоне, двухфакторная аутентификация на «Госуслугах», в соцсетях и мессенджерах, сложные и надежные пароли.
Как отмечают эксперты, много подобных звонков поступило россиянам 23 февраля, в День защитника Отечества, и 24-го числа — в годовщину начала СВО.