Кэтфишинг: мошенники придумали новый способ обмана работающих граждан

Так, одна из жертв получила сообщение от двойника своего шефа с вопросом, связывался ли с ней представитель ФСБ. Вскоре поступил звонок от «сотрудника ведомства». Он настоял на разговоре без свидетелей и сообщил, что занимается проверкой организации по факту хищения персональных данных сотрудников. Злоумышленник отметил, что в качестве подозреваемых рассматриваются сотрудники бухгалтерии, отдела кадров и руководство.