В Керчи автомобиль загорелся прямо на дороге

«Следуя на служебном транспорте по улице Шлагбаумской, заметили на проезжей части отечественный автомобиль, из-под капота которого вырывались густые клубы дыма. Водитель, выскочив из машины, тщетно пытался справиться с опасной ситуацией. Полицейские поспешили на выручку», — говорится в сообщении.