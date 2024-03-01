В Керчи автомобиль загорелся прямо на дороге

«Следуя на служебном транспорте по улице Шлагбаумской, заметили на проезжей части отечественный автомобиль, из-под капота которого вырывались густые клубы дыма. Водитель, выскочив из машины, тщетно пытался справиться с опасной ситуацией. Полицейские поспешили на выручку», — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы МВД по РК, был вызван пожарный расчет. Тем временем инспекторы ДПС приступили к тушению транспортного средства при помощи огнетушителя.
Пламя удалось сбить до приезда пожарных и снизить тем самым последствия возгорания. По предварительной информации, причиной воспламенения машины могла стать неисправность электропроводки.
Также ДТП с возгоранием автомобиля произошло на трассе Таврида в феврале. Водитель автомобиля марки «ГАЗ» на 164 км Белогорского района выехал за пределы проезжей части и наехал информационный дорожный знак. В результате столкновения автомобиль загорелся.