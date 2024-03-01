В Копейске иномарка снесла 9-летнего мальчика

Вчера, 29 февраля, на улице Похвалина 61-летний водитель Subaru Legacy совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, пересекавшего проезжую часть в неустановленном для перехода месте.
В результате ДТП 9-летний ребенок получил телесные повреждения.
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Вчера, 29 февраля, на улице Похвалина 61-летний водитель Subaru Legacy совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, пересекавшего проезжую часть в неустановленном для перехода месте.
В результате ДТП 9-летний ребенок получил телесные повреждения.