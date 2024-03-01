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В Копейске иномарка снесла 9-летнего мальчика

В Копейске иномарка снесла 9-летнего мальчика, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ГИБДД города.

Вчера, 29 февраля, на улице Похвалина 61-летний водитель Subaru Legacy совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, пересекавшего проезжую часть в неустановленном для перехода месте.

В результате ДТП 9-летний ребенок получил телесные повреждения.