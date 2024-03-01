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Крымский мост закрыт для движения транспорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости Крым. На Крымском мосту перекрыто движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда по соображениям безопасности. Власти Крыма напоминают, что мост — стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.

Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

МЧС