Крымский мост закрыт для движения транспорта

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда по соображениям безопасности. Власти Крыма напоминают, что мост — стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.