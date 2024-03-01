Белоруска, которую изнасиловали в Варшаве, скончалась в больнице

«Нам очень жаль, но спасти ее (пострадавшую девушку — Sputnik) не удалось. Пациентка скончалась сегодня утром. Она поступила в нашу больницу в очень тяжелом состоянии, но врачи пытались спасти ей жизнь. Непосредственной причиной смерти женщины стала смерть мозга», — пояснила пресс-секретарь.