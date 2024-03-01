Белоруска, которую изнасиловали в Варшаве, скончалась в больнице

МИНСК, 1 мар — Sputnik. Гражданка Беларуси, которую изнасиловали в центре Варшавы, скончалась в больнице, сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Варшавского медицинского университета UCK Барбару Метковску.
Официальной причиной гибели девушки стала смерть мозга.
«Нам очень жаль, но спасти ее (пострадавшую девушку — Sputnik) не удалось. Пациентка скончалась сегодня утром. Она поступила в нашу больницу в очень тяжелом состоянии, но врачи пытались спасти ей жизнь. Непосредственной причиной смерти женщины стала смерть мозга», — пояснила пресс-секретарь.
Издание также сообщает, что тело женщины пока останется в больнице. В дальнейшем решения будет принимать прокуратура, не исключено, что будет назначено вскрытие.