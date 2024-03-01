В Севастополе сработала система ПВО

«В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — говорится в публикации.
Военные уничтожают воздушные цели, уточнил Развожаев. Он призвал горожан соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах, не находиться на открытом пространстве.
Незадолго до этого в Севастополе объявили воздушную тревогу. В городе прекратил работу общественный транспорт. Кроме того, перекрыто движение по Крымскому мосту.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать дронами и ракетами приграничные и центральные регионы России, а также Крым.
Российские военные отразили массированную атаку на Севастополь в конце января. Тогда силы ПВО сбили шесть ракет над городом, обошлось без пострадавших.