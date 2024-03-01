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В Севастополе сработала система ПВО

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В Севастополе сработала система противовоздушной обороны, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
Источник: РИА "Новости"

«В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — говорится в публикации.

Военные уничтожают воздушные цели, уточнил Развожаев. Он призвал горожан соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах, не находиться на открытом пространстве.

Незадолго до этого в Севастополе объявили воздушную тревогу. В городе прекратил работу общественный транспорт. Кроме того, перекрыто движение по Крымскому мосту.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать дронами и ракетами приграничные и центральные регионы России, а также Крым.

Российские военные отразили массированную атаку на Севастополь в конце января. Тогда силы ПВО сбили шесть ракет над городом, обошлось без пострадавших.