Экс-замминистра строительства Омской области отменили оправдательный приговор

Восьмой кассационный суд отправил на новое рассмотрение уголовное дело бывшего замминистра строительства и ЖКК Омской области, директора компании «Дорожник» Александра Фрикеля. Дело в отношении Фрикеля, который занимал должность замминистра с средины февраля по 16 августа 2018 года, завели в 2020-м.
По версии следствия, его компания «Дорожник» при строительстве дороги в Полтавском районе самостоятельно изменила проект. Это позволило мошенническим путем получить 7,5 млн руб. Однако летом 2023 года Центральный райсуд Омска признал Фрикеля невиновным.
Омская облпрокуратура обжаловала приговор в Кассации. В итоге представление первого зампрокурора области Андрея Хамошина удовлетворено: оправдательные приговор и апелляционное определение отменены.
— Уголовное дело передано на новое рассмотрение с иным составом суда, — сообщает ТАСС.