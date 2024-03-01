Экс-замминистра строительства Омской области отменили оправдательный приговор

Восьмой кассационный суд отправил на новое рассмотрение уголовное дело бывшего замминистра строительства и ЖКК Омской области, директора компании «Дорожник» Александра Фрикеля. Дело в отношении Фрикеля, который занимал должность замминистра с средины февраля по 16 августа 2018 года, завели в 2020-м.