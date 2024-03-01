Адвокат: СКР полностью прекратил дело блогера Лерчек и ее мужа

О прекращении первого эпизода уголовного дела адвокат блогера сообщил 29 декабря 2023 года после погашения долга. СКР о прекращении второго эпизода официально не сообщал. По словам адвоката, в постановлении о прекращении дела сказано о праве на реабилитацию в соответствии со ст. 134 УПК РФ.