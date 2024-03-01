Адвокат: СКР полностью прекратил дело блогера Лерчек и ее мужа

«Сегодня было прекращено уголовное дело Чекалиных по второму эпизоду, который касался обвинения в легализации денежных средств… Изначально Чекалиным вменялась легализация на 130 млн руб., но в ходе следствия сумма выросла до 280 млн руб.», — сообщил адвокат Чекалиных Константин Третьяков изданию Business FM.
В отношении Валерии Чекалиной и ее мужа были возбуждены два дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 млн руб. (ч. 2 ст. 198 УК РФ), второе — отмывания 130 млн руб. (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Семья Чекалиных выплатила ФНС 500 млн руб. и погасила долг, штрафы и пени. В конце ноября со счетов были сняты аресты.
Петр Бузлаев