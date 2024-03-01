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В центре Челябинска загорелась квартира в многоэтажке

В центре Челябинска погиб мужчина при пожаре в жилой многоэтажке.
Источник: соцсети

В Челябинске вечером 1 марта произошел пожар в жилом доме на улице Российской, 159. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, огнем охватило квартиру на третьем этаже.

— На месте работают три единицы техники и десять человек личного состава. В квартире на третьем этаже горят вещи, — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Ранее на трассе М-5 в Челябинской области вспыхнул грузовик. Из-за пожара временно было перекрыто движение.

Обновлено в 17 :52.

В ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что при пожаре погиб один человек. Его тело обнаружили во время осмотра загоревшийся квартиры.

— Самостоятельно вышли на свежий воздух 10 человек. В сопровождении пожарных в спасательных комплектах 3 взрослых и три ребенка, — уточнили в ведомстве.

Полностью пожар был потушен в 17:32.

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