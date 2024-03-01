В центре Челябинска загорелась квартира в многоэтажке

В Челябинске вечером 1 марта произошел пожар в жилом доме на улице Российской, 159. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, огнем охватило квартиру на третьем этаже.
— На месте работают три единицы техники и десять человек личного состава. В квартире на третьем этаже горят вещи, — уточнили в чрезвычайном ведомстве.
Ранее на трассе М-5 в Челябинской области вспыхнул грузовик. Из-за пожара временно было перекрыто движение.
Обновлено в 17 :52.
В ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что при пожаре погиб один человек. Его тело обнаружили во время осмотра загоревшийся квартиры.
— Самостоятельно вышли на свежий воздух 10 человек. В сопровождении пожарных в спасательных комплектах 3 взрослых и три ребенка, — уточнили в ведомстве.
Полностью пожар был потушен в 17:32.