В Пермском крае умер ликвидатор аварии в Чернобыле Виктор Шкадин

Ликвидатор последствий аварии в Чернобыле Виктор Шкадин из Пермского края умер, сообщает администрация Кунгурского муниципального округа.
Житель Кунгура родился в мае 1953 года в Нижегородской области. Окончил Костромское высшее военное училище и позже Академию химической защиты имени маршала Советского Союза С. К. Тимошенко. Участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
С 1995 года Виктор Шкадин работал в Кунгуре в должности начальника штаба гражданской обороны, а с 2005 по 2014 год в должности начальника «Управления гражданской защиты города Кунгура».
«Награждён медалями “За отличие в воинской службе” II степени и “За безупречную службу”, нагрудным знаком “Участник ликвидации последствий ЧС”. Светлая память о Викторе Яковлевиче Шкадине навсегда будет жить в наших сердцах», — подчеркнули в пресс-службе администрации.