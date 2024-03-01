Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

В Пермском крае умер ликвидатор аварии в Чернобыле Виктор Шкадин

С 1995 года Виктор Шкадин жил и работал в Кунгуре.
Источник: администрация Кунгурского муниципального округа

Ликвидатор последствий аварии в Чернобыле Виктор Шкадин из Пермского края умер, сообщает администрация Кунгурского муниципального округа.

Житель Кунгура родился в мае 1953 года в Нижегородской области. Окончил Костромское высшее военное училище и позже Академию химической защиты имени маршала Советского Союза С. К. Тимошенко. Участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

С 1995 года Виктор Шкадин работал в Кунгуре в должности начальника штаба гражданской обороны, а с 2005 по 2014 год в должности начальника «Управления гражданской защиты города Кунгура».

«Награждён медалями “За отличие в воинской службе” II степени и “За безупречную службу”, нагрудным знаком “Участник ликвидации последствий ЧС”. Светлая память о Викторе Яковлевиче Шкадине навсегда будет жить в наших сердцах», — подчеркнули в пресс-службе администрации.