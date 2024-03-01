В Пермском крае умер ликвидатор аварии в Чернобыле Виктор Шкадин

Житель Кунгура родился в мае 1953 года в Нижегородской области. Окончил Костромское высшее военное училище и позже Академию химической защиты имени маршала Советского Союза С. К. Тимошенко. Участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.