Движение через пункт пропуска «Джанкой» временно перекрыли

Движение автомобилей через пункт пропуска «Джанкой» временно приостановлено. Об этом сообщает Tg-канал получения информации о ситуации на пунктах пропуска между Херсонской областью и Республикой Крым.
— Временно перекрыто движение через пункт пропуска Джанкой, — говорится в сообщении.
Водителей просят сохранять спокойствие и пройти в безопасное место.
Напомним, наравне с АПП «Джанкой» был перекрыт Крымский мост. В Севастополе объявлена воздушная тревога. Губернатор города-героя сообщил, что ПВО ведет работу по уничтожению воздушных целей.