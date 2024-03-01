Авто провалилось под лед: тело мужчины нашли в Карагандинской области

Участникам подледной рыбалки ловлю следует осуществлять только при наличии индивидуальных спасательных средств, не допускается пробивать более двух лунок на ограниченной площади и разводить огонь, а также в местах переправ устанавливать сети и пробивать лунки для рыбной ловли.