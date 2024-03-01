В Екатеринбурге мужчине, избившему ребенка до разрыва селезенки, дали срок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мар — РИА Новости. Суд Екатеринбурга приговорил местного жителя к 4 годам колонии за причинение тяжких травм 12-летнему ребенку, сообщила пресс-служба свердловской прокуратуры.
По данным ведомства, в мае 2023 года мужчина на лестничной площадке в доме по улице Родонитовой в Екатеринбурге поругался с 12-летним мальчиком. Накануне подросток с одноклассником дразнили его, и тот, «используя малозначительный повод», несколько раз ударил ребенка по голове и телу. Бил руками и ногами, следует из релиза. В итоге пострадавшему причинена сочетанная травма грудной клетки и живота, ушиб легкого и разрыв селезенки. Было заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка.
«Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил Павлу Кокушкину, уроженцу Нижнего Тагила, 1976 года рождения, наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — следует из сообщения прокуратуры.
Отмечается также, что суд взыскал с осужденного в пользу подростка 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.