В Екатеринбурге мужчине, избившему ребенка до разрыва селезенки, дали срок

По данным ведомства, в мае 2023 года мужчина на лестничной площадке в доме по улице Родонитовой в Екатеринбурге поругался с 12-летним мальчиком. Накануне подросток с одноклассником дразнили его, и тот, «используя малозначительный повод», несколько раз ударил ребенка по голове и телу. Бил руками и ногами, следует из релиза. В итоге пострадавшему причинена сочетанная травма грудной клетки и живота, ушиб легкого и разрыв селезенки. Было заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка.