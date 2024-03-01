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На пожаре в многоэтажке в центре Челябинска погиб мужчина, спасены 6 человек

На пожаре в многоэтажном доме в центре Челябинска погиб мужчина, спасены шесть человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается о происшествии в доме 159 по улице Российская. Очевидцы рассказали, что в небо поднялся черный столб дыма.

На месте работают три единицы техники, 10 специалистов МЧС.

По данным пресс-центра ГУ МЧС по региону, горели вещи б/у в квартире на третьем этаже.

«Самостоятельно вышли на свежий воздух 10 человек. В сопровождении пожарных в спаскомплектах на улицу выведены трое взрослых и три ребенка. В 17.32 была объявлена ликвидация открытого горения», — говорится в комментарии.

В ходе разведки в квартире был найден без признаков жизни мужчина.

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