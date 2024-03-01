На пожаре в многоэтажке в центре Челябинска погиб мужчина, спасены 6 человек

Сообщается о происшествии в доме 159 по улице Российская. Очевидцы рассказали, что в небо поднялся черный столб дыма.
На месте работают три единицы техники, 10 специалистов МЧС.
По данным пресс-центра ГУ МЧС по региону, горели вещи б/у в квартире на третьем этаже.
«Самостоятельно вышли на свежий воздух 10 человек. В сопровождении пожарных в спаскомплектах на улицу выведены трое взрослых и три ребенка. В 17.32 была объявлена ликвидация открытого горения», — говорится в комментарии.
В ходе разведки в квартире был найден без признаков жизни мужчина.