В Эквадоре белоруса ранили в пятку, выстрелив из оружия при ограблении

В Эквадоре в 44-летнего гражданина Беларуси, пытавшегося убежать при ограблении, выстрелили и из оружия и ранили в пятку, сообщает эквадорское издание El Universo.
Сообщается, что все произошло 28 февраля 2024 года в городе Мачала. Владелец судна гражданин Беларуси приехал в город и решил осмотреть достопримечательности. Вместе с тремя друзьями белорус вышел из порта и пошел в ТЦ Paseo Shopping, а уже оттуда — к монументу Эль-Бананеро.
Сказано, что пока белорус вместе с друзьями фотографировался около указанного монумента, внезапно появились трое незнакомых мужчин, один из которых достал оружие и начал угрожать 44-мужчине в попытке его ограбить. Однако гражданин Беларуси бросился убегать. В этот момент злоумышленник выстрелил и ранил его в пятку. Пострадавший смог сесть в такси и добраться до порта, где ему оказали первую медпомощь, а затем доставили в частную клинику.