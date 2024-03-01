В Эквадоре белоруса ранили в пятку, выстрелив из оружия при ограблении

Сказано, что пока белорус вместе с друзьями фотографировался около указанного монумента, внезапно появились трое незнакомых мужчин, один из которых достал оружие и начал угрожать 44-мужчине в попытке его ограбить. Однако гражданин Беларуси бросился убегать. В этот момент злоумышленник выстрелил и ранил его в пятку. Пострадавший смог сесть в такси и добраться до порта, где ему оказали первую медпомощь, а затем доставили в частную клинику.