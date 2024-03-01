Студентов ННГУ перевели на дистант из-за прорыва трубы отопления

Прорыв трубы отопления произошел на чердаке здания Института экономики и предпринимательства (ИЭП) ННГУ на ул. Большая Покровская, 60 в Нижнем Новгороде 1 марта. Об этом ИА «Время Н» сообщили в пресс-службе вуза.
Согласно информации, сейчас идет капитальный ремонт всей кровли здания.
ЧП случилось в середине дня. Вода хлынула внутрь помещения, что привело к частичному разрушению потолка и порче мебели.
«Авария была оперативно локализована. В течение двух часов утечка воды была устранена, повреждённый участок системы отопления заменен. Пострадавших нет», — прокомментировали вопрос в вузе.
Из учебного процесса выведена одна аудитория на 5-м этаже здания.
С 1 по 3 марта студента переведены на дистанционное обучение, уточнили вузе.