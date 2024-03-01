Студентов ННГУ перевели на дистант из-за прорыва трубы отопления

Прорыв трубы отопления произошел на чердаке здания Института экономики и предпринимательства (ИЭП) ННГУ на ул. Большая Покровская, 60 в Нижнем Новгороде 1 марта. Об этом ИА «Время Н» сообщили в пресс-службе вуза.