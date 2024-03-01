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Студентов ННГУ перевели на дистант из-за прорыва трубы отопления

Из учебного процесса временно выведена одна аудитория.
Источник: Время

Прорыв трубы отопления произошел на чердаке здания Института экономики и предпринимательства (ИЭП) ННГУ на ул. Большая Покровская, 60 в Нижнем Новгороде 1 марта. Об этом ИА «Время Н» сообщили в пресс-службе вуза.

Согласно информации, сейчас идет капитальный ремонт всей кровли здания.

ЧП случилось в середине дня. Вода хлынула внутрь помещения, что привело к частичному разрушению потолка и порче мебели.

«Авария была оперативно локализована. В течение двух часов утечка воды была устранена, повреждённый участок системы отопления заменен. Пострадавших нет», — прокомментировали вопрос в вузе.

Из учебного процесса выведена одна аудитория на 5-м этаже здания.

С 1 по 3 марта студента переведены на дистанционное обучение, уточнили вузе.

образование