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Страйкбольную гранату в школьном туалете взорвал подросток в Воронеже

О произошедшем в школе № 1 рассказали наши читатели. По предварительным данным, все произошло во время уроков.

В полиции подтвердили факт происшествия, не уточняя номер школы, где это случилось:

— В отдел полиции 4 УМВД России по г. Воронежу поступило сообщение о том, что ученик одного из образовательных учреждений в туалете школы, где обучается, взорвал страйкбольную гранату.

Пострадавших в результате инцидента нет, подросток доставлен в территориальный отдел полиции, куда вызваны его родители.

Правоохранители также рассказали, что ранее в поле зрения полиции подросток не попадал. По данному факту назначена проверка.