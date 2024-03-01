Страйкбольную гранату в школьном туалете взорвал подросток в Воронеже

В полиции подтвердили факт происшествия, не уточняя номер школы, где это случилось:
— В отдел полиции 4 УМВД России по г. Воронежу поступило сообщение о том, что ученик одного из образовательных учреждений в туалете школы, где обучается, взорвал страйкбольную гранату.
Пострадавших в результате инцидента нет, подросток доставлен в территориальный отдел полиции, куда вызваны его родители.
Правоохранители также рассказали, что ранее в поле зрения полиции подросток не попадал. По данному факту назначена проверка.