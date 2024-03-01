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В Молдове на бригаду скорой помощи совершено нападение: Пострадал фельдшер, получила повреждения машина — как в 1990-е

Мужчина, совершивший нападение на бригаду скорой помощи, сбежал, но вскоре был обнаружен.
Источник: Комсомольская правда

Шокирующий инцидент произошел в Оргееве — на бригаду скорой медицинской помощи во время вызова напал мужчина, которому потребовалась медицинская помощь.

В 18:02 29 февраля объединенная диспетчерская Службы скорой помощи г. Оргеева зарегистрировала вызов к 28-летнему мужчине. Бригада неотложной медицинской помощи прибыла по указанному адресу в течение 5 минут, сообщает Noi.md.

Пока водитель парковал машину, человек вел себя агрессивно и несколько раз ударил топором по правой двери и ветровому стеклу. Больше всего в результате инцидента пострадал фельдшер бригады, получивший поверхностные раны в области лица.

Немедленно была вызвана полиция, которая приняла меры. Мужчина, совершивший нападение на бригаду скорой помощи, сбежал, но вскоре был обнаружен. Правоохранительным органам предстоит установить обстоятельства происшествия и принять меры в отношении нападавшего.