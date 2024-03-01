Уголовное дело по факту схода 9 вагонов возбудили в Ростовской области

Инцидент произошел в ноябре 2023 года на станции Ростовского территориального управления Северо-Кавказской железной дороги. Состав из восьми вагонов при выполнении маневра столкнулся с еще одним, который в этот момент прибывал на соединительный путь. В результате с рельсов сошло девять вагонов.
«В ходе доследственной проверки установлено, что повреждено девять вагонов, груженных щебнем, а также объекты транспортной инфраструктуры ОАО “РЖД”. Это повлекло причинение крупного ущерба собственникам вагонов и ОАО “РЖД” на общую сумму 3,6 млн рублей», — рассказали детали в ведомстве.
Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы.
В Ростовском отделе Западного МСУТ СК России возбудили уголовное дело по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).
«Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий происшедшего», — добавили в ведомстве.