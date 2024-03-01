Уголовное дело по факту схода 9 вагонов возбудили в Ростовской области

Инцидент произошел в ноябре 2023 года на станции Ростовского территориального управления Северо-Кавказской железной дороги. Состав из восьми вагонов при выполнении маневра столкнулся с еще одним, который в этот момент прибывал на соединительный путь. В результате с рельсов сошло девять вагонов.