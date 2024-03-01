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Уголовное дело по факту схода 9 вагонов возбудили в Ростовской области

Ростовская область, 1 марта 2024. DON24.RU. Уголовное дело по факту схода девяти вагонов на железнодорожной станции Лихая возбудили в Ростовской области, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
Источник: Don24.ru

Инцидент произошел в ноябре 2023 года на станции Ростовского территориального управления Северо-Кавказской железной дороги. Состав из восьми вагонов при выполнении маневра столкнулся с еще одним, который в этот момент прибывал на соединительный путь. В результате с рельсов сошло девять вагонов.

«В ходе доследственной проверки установлено, что повреждено девять вагонов, груженных щебнем, а также объекты транспортной инфраструктуры ОАО “РЖД”. Это повлекло причинение крупного ущерба собственникам вагонов и ОАО “РЖД” на общую сумму 3,6 млн рублей», — рассказали детали в ведомстве.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы.

В Ростовском отделе Западного МСУТ СК России возбудили уголовное дело по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).

«Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий происшедшего», — добавили в ведомстве.

РЖД