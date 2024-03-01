В Пионерском рабочего на час засосало в жидкий бетон

Инцидент произошел в Пионерском на улице Вокзальной. Во время проведения ремонта один из рабочих оступился и упал в бетонную жижу. Сначала мужчину пытались вызволить коллеги, но спустя час тщетных усилий решили обратиться за помощью в пожарно-спасательную часть № 29. На место прибыли сотрудники МЧС России, которые подошли к делу со всей основательностью.