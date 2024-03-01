Автобус с людьми ушел под землю: что происходит на месте обвала спустя 2 месяца

«Работы остановили в прошлую пятницу после обеда, потому что на месте обвала постоянно идет обрушение грунта. На свой страх и риск мы начали делать съезд к воронке, но для продолжения горных работ нужен проект. Для его подготовки необходимо провести геологические исследования, пройти все согласования и только после приступать к дальнейшим работам. Мы же не знаем, что происходит под землей, как идет движение почвы, там еще и выработки большие. Проектировщик дал заключение, что сейчас вести горные работы там очень опасно. Расширяя борта, мы ослабляем почву, там идут трещины. Вчера на месте были геофизики, геомеханики и видели, что идет движение грунта. Если в морозы было осыпание и землю еще как-то сковывало, то сейчас с потеплением это движение усиливается, а вместе с ним и возрастает опасность обрушения».