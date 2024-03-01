Автобус с людьми ушел под землю: что происходит на месте обвала спустя 2 месяца

Родные пропавших горноспасателей рассказали, что на месте обвала, где рабочие «Майканзолото» прокладывали съезд ко дну воронки, уже неделю не проводится никаких горных работ. На предприятии данную информацию подтвердили, сообщив, что все работы здесь свернули еще 23 февраля.
«Работы остановили в прошлую пятницу после обеда, потому что на месте обвала постоянно идет обрушение грунта. На свой страх и риск мы начали делать съезд к воронке, но для продолжения горных работ нужен проект. Для его подготовки необходимо провести геологические исследования, пройти все согласования и только после приступать к дальнейшим работам. Мы же не знаем, что происходит под землей, как идет движение почвы, там еще и выработки большие. Проектировщик дал заключение, что сейчас вести горные работы там очень опасно. Расширяя борта, мы ослабляем почву, там идут трещины. Вчера на месте были геофизики, геомеханики и видели, что идет движение грунта. Если в морозы было осыпание и землю еще как-то сковывало, то сейчас с потеплением это движение усиливается, а вместе с ним и возрастает опасность обрушения».
Разработка и утверждение проекта на горные работы может продлиться до полугода.
«Пока условия позволяли, мы работали, и родные пропавших ребят это видели, они каждый день сюда приходили и приезжали. Но сейчас, не зная, что происходит под землей, не можем продолжать работы и рисковать людьми. Чем больше мы копаем, тем выше опасность еще кого-то там похоронить».
Однако родные пропавших настаивают на возобновлении поисково-спасательной операции. Соответствующие обращения они направили в Генпрокуратуру и Администрацию Президента. Как сообщалось ранее, решение о приостановке либо полном прекращении поисков двоих гоноспасателей остается за МЧС.
Ранее министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов рассказал на брифинге, что сейчас идет экспертиза по оценке рисков для проведения поисковых работ, поскольку есть угроза обвала. По его словам, экспертиза продлится до 30 марта. После в МЧС примут окончательное решение о возобновлении или полном прекращении поисков тел людей.
Тем временем работы на обогатительной фабрике золотоносного рудника АО «Майкаинзолото» уже остановлены. Сотрудникам обещают выплачивать 50 процентов от заработной платы.
Как сообщалось ранее, 4 января в связи с операцией по поиску автобуса с людьми работодатель остановил работу шахты «Майкаинзолото». Тогда часть работников оформила оплачиваемые отпуска, а тем, кто их не взял, выплачивали 50 процентов от заработной платы на время простоя предприятия.
5 февраля поисковую операцию на месте обвала приостановили из-за большой угрозы повторного обрушения, а через два дня работники «Майкаинзолото» приступили к прокладке съезда ко дну воронки, чтобы обезопасить дальнейшие раскопки.
Напомним, 4 января в Павлодарской области на территории АО «Майкаинзолото» в очистное пространство недействующей шахты провалился автобус, в котором находились четыре человека. В тот же день спасатели обнаружили и подняли на поверхность тела двух погибших. Остальные все еще считаются пропавшими.